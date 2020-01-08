Тарасова объявила о создании виртуального музея коньков

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова открыла свой виртуальный музей коньков.
Тарасова объявила о создании виртуального музея коньков
  • РИА Новости

«Друзья! За многие годы у меня скопилась огромная коллекция коньков — куклы, рисунки, ёлочные игрушки, статуэтки, которые дарили мне друзья, фигуристы, болельщики. Мы решили открыть маленький виртуальный музей коньков на моём сайте. Первое фото в нашей экспозиции — очень дорогая для меня кукла-черепаха в коньках. Это подарок от Галины Борисовны Волчек. Альбом будет обновляться», — написала в Instagram Тарасова.

Ранее сообщалось, что Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище.

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