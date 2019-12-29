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Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

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Художественного руководителя «Современника» народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище.
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Только что завершились похороны Галины Борисовны. Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом Марком Анатольевичем Захаровым», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прощание с Волчек в театре «Современник» посетили, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, российский вице-премьер Ольга Голодец.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в беседе с Пятым каналом назвал смерть Волчек личной утратой.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни.

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