Валерий Фокин назвал смерть Волчек личной потерей
- АГН «Москва»
«Какие тут могут быть слова? Слова самые горькие, самые больные. Я чрезвычайно лично это воспринимаю», — цитирует его Пятый канал.
Как отметил Фокин, недавно ушли несколько его старших товарищей и тех, с кем он работал, кто был рядом с ним в момент его театральной юности в «Современнике».
«И вот последний учитель мой — Галина Борисовна — ушёл», — заявил режиссёр.
Он назвал смерть Волчек личной потерей.
Ранее первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.