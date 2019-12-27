Валерий Фокин назвал смерть Волчек личной потерей

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.

«Какие тут могут быть слова? Слова самые горькие, самые больные. Я чрезвычайно лично это воспринимаю», — цитирует его Пятый канал.

Как отметил Фокин, недавно ушли несколько его старших товарищей и тех, с кем он работал, кто был рядом с ним в момент его театральной юности в «Современнике».

«И вот последний учитель мой — Галина Борисовна — ушёл», — заявил режиссёр.

Он назвал смерть Волчек личной потерей.

Ранее первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.