Евгений Стеблов назвал смерть Волчек большой потерей для всего российского театра

Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.

«Это большая потеря и для «Современника», и для всего российского театра. Потому что она была талантливым человеком», — сказал он.

Со своей стороны, член думского комитета по культуре Наталия Пилюс в беседе с «Парламентской газетой» назвала Волчек легендарной, блистательной и неповторимой.

«За время её руководства театром «Современник» он стал одним из привлекательнейших мест в столице. Её талант, стиль управления, её характер — всё это мы запомним навсегда. Ушла эпоха», — отметила она.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с RT прокомментировал смерть Волчек.