Басилашвили назвал смерть Волчек трагедией

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Ксения Калинкина
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с RT прокомментировал смерть художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, назвав уход коллеги из жизни страшным событием.
Басилашвили назвал смерть Волчек трагедией
  • АГН «Москва»

«Что я могу сказать? Это страшное событие, человек ушёл из жизни. Уход всякого человека из жизни — это трагедия, это горе, тем более для тех миллионов людей, которые знали её как актрису, для тех сотен тысяч актёров, с которыми она вместе работала, для тех актёров и актрис, которых она воспитывала в театре «Современник», руководителем которого она долгое время была… Царствие ей небесное, замечательная актриса, честный, порядочный человек ушёл от нас», — сказал он.

Ранее в пресс-службе «Современника» сообщили, что Галина Волчек скончалась в одной из столичных клиник. 

24 декабря стало известно о госпитализации артистки. По некоторым данным, у неё диагностировали воспаление лёгких.

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