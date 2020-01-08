Фернандиньо заявил, что близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

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Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что начал переговоры с клубом относительно нового контракта.
Фернандиньо заявил, что близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Переговоры о новом контракте уже начались, у нас был контакт в прошлом месяце. Я близок к продлению договора, но подтвердить эту информацию можно будет лишь после подписания. Клуб выразил интерес к тому, чтобы я остался, я тоже проявил свой интерес. В 34 года выступать в английской Премьер-лиге — это повод для гордости», — цитирует Фернандиньо Daily Mail.

Игрок выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года. В мае бразильцу исполнится 35 лет.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен продать двоих футболистов в зимнее трансферное окно.

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