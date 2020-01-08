Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе местного коллектива отличились Крис Крайдер, Мика Зибанеджад, Брэди Шей, Райан Строум и россиянин Артемий Панарин. У «Эвеланш» дубль оформил Джей Ти Комфер, и одну шайбу забросил Натан Маккиннон.

Панарин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал три очка. Кроме того, голевой пас сделал и другой российский игрок Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо».

Ранее «Монреаль Канадиенс» уступил «Детройт Ред Уингз» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Ильи Ковальчука.