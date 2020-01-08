Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе местного коллектива отличились Крис Крайдер, Мика Зибанеджад, Брэди Шей, Райан Строум и россиянин Артемий Панарин. У «Эвеланш» дубль оформил Джей Ти Комфер, и одну шайбу забросил Натан Маккиннон.

Панарин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал три очка. Кроме того, голевой пас сделал и другой российский игрок Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо».

Ранее «Монреаль Канадиенс» уступил «Детройт Ред Уингз» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Ильи Ковальчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить