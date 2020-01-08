«Монреаль» уступил «Детройту» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Ковальчука

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«Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась в пользу хозяев — 4:3.

В составе «Ред Уингз» дубль оформил Франс Нильсен, а также отличились Робби Фаббри и Филип Задина. У гостей шайбы забросили Арттури Лехконен, Ник Судзуки и Виктор Мете.

Российский форвард «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал уже три очка в первых двух играх за новый клуб.

Для канадского коллектива это поражение стало седьмым кряду.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросила девять шайб в ворота «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ, а Никита Кучеров набрал два очка.

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