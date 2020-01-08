«Тампа» забросила девять шайб в ворота «Ванкувера» в НХЛ, Кучеров набрал два очка

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 9:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Картер Вераге, а также отличились Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн, Никита Кучеров, Эрик Чернак и Брейден Пойнт. У «Кэнакс» шайбы забросили Элиас Петтерссон и Луи Эриксон.

Кроме того, Кучеров отметился результативной передачей. Также голевой пас сделал его одноклубник Михаил Сергачёв.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

Ранее дубль Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Оттаву Сенаторз» в НХЛ.

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