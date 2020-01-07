Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» обыграть «Металлург» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Олега Ли и Даниса Зарипова.
В других матчах игрового дня минское «Динамо» крупно проиграло китайскому «Куньлунь Ред Стар» (1:5), нижегородское «Торпедо» уступило владивостокскому «Адмиралу» (1:2), московское «Динамо» победило «Амур» (4:2), а «Сочи» потерпел поражение от челябинского «Трактора» (0:2).
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за семь лет на своём льду победил СКА.