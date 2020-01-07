«Автомобилист» проиграл «Сибири» в КХЛ, упустив преимущество в две шайбы

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Автомобилист» забил первым. На пятой минуте отличился Павел Дацюк. Спустя четыре минуты Найджел Доус удвоил преимущество хозяев льда.

«Сибирь» ответила голами Егора Миловзорова, Виктора Комарова и Юусо Пуустинена.

Екатеринбуржцы сумели перевести игру в овертайм благодаря голу Анатолия Голышева.

В овертайме победу «Сибири» принёс гол Александра Шарова.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ.