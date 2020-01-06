ЦСКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Московский ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе уфимцев хет-трик оформил Теэму Хартикайнен, а также отличился Линус Умарк. У армейцев шайбы забросили Сергей Толчинский и Антон Слепышев.

До этого матча ЦСКА одержал три победы подряд.

В следующей игре ЦСКА встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» — с ярославским «Локомотивом».

Ранее шайба Павла Дацюка помогла «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик».