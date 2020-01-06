ЦСКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе уфимцев хет-трик оформил Теэму Хартикайнен, а также отличился Линус Умарк. У армейцев шайбы забросили Сергей Толчинский и Антон Слепышев.

До этого матча ЦСКА одержал три победы подряд.

В следующей игре ЦСКА встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» — с ярославским «Локомотивом».

Ранее шайба Павла Дацюка помогла «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить