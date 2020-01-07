Агент оценил дебют Ковальчука за «Монреаль»
- Reuters
«Илья был признан третьей звездой даже в проигранном матче, это хорошо. Считаю, это нормальный дебют», — приводит слова Николаева РИА Новости.
Он отметил, что у «Монреаля» ещё сохраняются шансы на выход в плей-офф.
«Впереди половина регулярного чемпионата. Уверен, Илья поможет клубу туда попасть, а в плей-офф всё непредсказуемо», — добавил агент.
Ковальчук набрал одно очко, отдав голевую передачу в своём первом матче за «Монреаль», который завершился поражением от «Виннипег Джетс» со счётом 2:3.
Ранее сообщалось, что Ковальчук доволен своим дебютом за «Монреаль», несмотря на проигрыш.