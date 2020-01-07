Устюгов перед «Тур де Ски» заявил, что боится Йохауг

Российский лыжник Сергей Устюгов перед стартом прошедшей в начале января многодневки «Тур де Ски», рассказал о его отношении к выступлению в гонке норвежки Терезы Йохауг.

«Я боюсь Йохауг. Боюсь, что она обойдёт меня на последней горе. Она просто безумно сильна в гонке в гору. Йохауг очень лёгкая и вообще очень сильная. Я же тяжелее, так что на горе у меня не так много сил», — приводит слова Устюгова Dagbladet.

В итоге 27-летний россиянин занял второе место в общем зачёте среди мужчин, уступив своему соотечественнику Александру Большунову, но опередив норвежца Йоханнеса Клебо. Йохауг выиграла женский зачёт «Тур де Ски».

Ранее Клебо назвал причины поражения от Большунова и Устюгова на «Тур де Ски».