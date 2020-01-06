Норвежец Клебо назвал причины поражения от Большунова и Устюгова на «Тур де Ски»

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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо назвал причины поражения в борьбе за победу на многодневке «Тур де Ски».
Норвежец Клебо назвал причины поражения от Большунова и Устюгова на «Тур де Ски»
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Именно гонка в Тоблахе разрушила весь тур. Я должен был иметь минуту преимущества, но даже с таким запасом было бы трудно выиграть. Большунов поднимается в гору ужасно быстро. Знал, что это будет нелегко. Я честно предпринял попытку, но с самого начала знал, что должен найти свою скорость, подняться и потерять как можно меньше секунд», — цитирует Клебо NRK.

Клебо занял третье место. Победу одержал россиянин Александр Большунов, а серебро завоевал его соотечественник Сергей Устюгов.

Ранее министр спорта Павел Колобков прокомментировал успех российских лыжников на «Тур де Ски».

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