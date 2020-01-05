Колобков прокомментировал успех российских лыжников на «Тур де Ски»

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление российских лыжников на многодневке «Тур де Ски».
Колобков прокомментировал успех российских лыжников на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Эта многодневная лыжная гонка — одна из самых престижных. И, конечно, я рад, что наши ребята показали блестящий результат. Всё это говорит о том, что наши лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к победам», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В мужском зачёте «Тур де Ски» победил Александр Большунов, Сергей Устюгов стал вторым, а Клебо — третьим. Среди женщин россиянка Наталья Непряева заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе назвала фантастическим результат российских лыжников на «Тур де Ски».

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