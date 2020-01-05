Вяльбе назвала фантастическим результат российских лыжников на «Тур де Ски»

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян на многодневке «Тур де Ски».
Вяльбе назвала фантастическим результат российских лыжников на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Я очень счастлива, результат просто супер! Замечательные дни, отличный «Тур де Ски», и ребята, и Наталья, все огромные молодцы. Не только те, кто стоят на пьедестале, но и вся мужская команда показала просто фантастические результаты», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что норвежец Йоханнес Клебо пока не готов стать неоспоримым лидером лыжных гонок.

«Второй год подряд он показывает, что у него это не получается», — добавила глава ФЛГР.

В мужском зачёте «Тур де Ски» победил Александр Большунов, Сергей Устюгов стал вторым, а Клебо — третьим. Среди женщин россиянка Наталья Непряева заняла второе место.

Ранее Большунов поделился эмоциями от победы в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить