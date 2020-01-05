Вяльбе назвала фантастическим результат российских лыжников на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян на многодневке «Тур де Ски».

«Я очень счастлива, результат просто супер! Замечательные дни, отличный «Тур де Ски», и ребята, и Наталья, все огромные молодцы. Не только те, кто стоят на пьедестале, но и вся мужская команда показала просто фантастические результаты», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что норвежец Йоханнес Клебо пока не готов стать неоспоримым лидером лыжных гонок.

«Второй год подряд он показывает, что у него это не получается», — добавила глава ФЛГР.

В мужском зачёте «Тур де Ски» победил Александр Большунов, Сергей Устюгов стал вторым, а Клебо — третьим. Среди женщин россиянка Наталья Непряева заняла второе место.

Ранее Большунов поделился эмоциями от победы в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».