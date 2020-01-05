Вяльбе назвала фантастическим результат российских лыжников на «Тур де Ски»
- РИА Новости
«Я очень счастлива, результат просто супер! Замечательные дни, отличный «Тур де Ски», и ребята, и Наталья, все огромные молодцы. Не только те, кто стоят на пьедестале, но и вся мужская команда показала просто фантастические результаты», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Она отметила, что норвежец Йоханнес Клебо пока не готов стать неоспоримым лидером лыжных гонок.
«Второй год подряд он показывает, что у него это не получается», — добавила глава ФЛГР.
В мужском зачёте «Тур де Ски» победил Александр Большунов, Сергей Устюгов стал вторым, а Клебо — третьим. Среди женщин россиянка Наталья Непряева заняла второе место.
Ранее Большунов поделился эмоциями от победы в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».