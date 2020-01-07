Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Варламов оформил шатаут в матче с «Колорадо Эвеланш», отразив все 32 броска по своим воротам. Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счётом 1:0.
Первой звездой дня признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 4 (1 + 3) очка в выигранном со счётом 6:4 матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
Третьей звездой дня был назван форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 2 (1 + 1) очка в матче с «Монреаль Канадиенс», завершившемся победой со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.