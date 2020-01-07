Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Короткая ссылка
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов был признан второй звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Варламов оформил шатаут в матче с «Колорадо Эвеланш», отразив все 32 броска по своим воротам. Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счётом 1:0.

Первой звездой дня признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 4 (1 + 3) очка в выигранном со счётом 6:4 матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Третьей звездой дня был назван форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 2 (1 + 1) очка в матче с «Монреаль Канадиенс», завершившемся победой со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить