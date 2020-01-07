Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов был признан второй звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Варламов оформил шатаут в матче с «Колорадо Эвеланш», отразив все 32 броска по своим воротам. Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счётом 1:0.

Первой звездой дня признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 4 (1 + 3) очка в выигранном со счётом 6:4 матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Третьей звездой дня был назван форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 2 (1 + 1) очка в матче с «Монреаль Канадиенс», завершившемся победой со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.