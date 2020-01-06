Легенда «Ромы» и сборной Италии Де Росси завершил спортивную карьеру

Знаменитый итальянский футболист Даниэле Де Росси объявил о завершении спортивной карьеры.

«У меня нет серьёзной травмы или какой-то другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Особенно сильно я скучаю по своей дочери, а она по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное», — приводит слова 36-летнего спортсмена Football Italia.

Де Росси является одной из легенд римской «Ромы», за которую в период с 2002 по 2019 год он провёл более 450 матчей и забил 43 мяча. Больше только в активе Франческо Тотти. В 2004—2017 годах полузащитник регулярно вызывался в сборную Италии, став с ней чемпионом мира 2006-го и серебряным призёром Евро-2012. И в клубе, и в национальной команде Де Росси носил капитанскую повязку. Летом 2019 года итальянец подписал контракт с аргентинской «Бокой Хуниорс», за которую, однако, сыграл лишь в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду вторым в XXI веке оформил хет-трики в Англии, Испании и Италии.