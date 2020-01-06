Роналду: я доволен хет-триком, но победа «Ювентуса» для меня важнее

Короткая ссылка
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о матче с «Кальяри» (4:0), в котором он оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии.
Роналду: я доволен хет-триком, но победа «Ювентуса» для меня важнее
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

«Самое главное, что команда одержала победу. Мы хорошо сыграли и создали много опасных моментов. Я доволен хет-триком, но главное, что победила команда. Мы становимся лучше с каждой игрой. Это касается не только защиты, но и полузащиты, и атаки. Игроки «Ювентуса» работают сообща, и это отражается на результате», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду вторым в XXI веке оформил хет-трики в Англии, Испании и Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить