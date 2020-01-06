Быков не считает дисциплину слабой стороной сборной России на МЧМ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением по поводу дисциплины в молодёжной команде на чемпионате мира.

«Я не считаю, что отсутствие дисциплины было изначально проблемой именно нашей сборной. Эмоциональность в принципе присуща любому молодому человеку, особенно когда вокруг такое давление. Ребята были в стрессовой ситуации, но это стресс не от нежелания, а от переизбытка желания! Хоккеисты изо всех сил старались сыграть как можно лучше! Отсюда и ошибки, и удаления. Такое и у взрослых игроков бывает, что уж говорить о молодёжи», — пояснил специалист в интервью RT.

Молодёжная сборная России потерпела поражение от Канады со счётом 3:4 в финале чемпионата мира.

Ранее Быков призвал болельщиков поддержать российских хоккеистов.