Быков призвал болельщиков поддержать молодёжную сборную России по хоккею

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков ответил на критику молодёжной команды после поражения в финале чемпионата мира от Канады.

«Мне очень неприятно, что вокруг столько желчи. Мы так любим негатив и так легко находим повод для критики! Там игрок удалился, тут вратарь плохо сыграл — теперь у нас все ищут виноватых. Но критика должна быть конструктивной, а иначе это критиканство. Меня это удивляет, ведь мы считаемся добродушной, сочувствующей нацией. Вот и нужно посочувствовать команде, сказать им доброе слово и поддержать», — заявил специалист в интервью RT.

Он напомнил об эпизоде, в котором канадский хоккеист Баретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, за что подвергся резкой критике со стороны болельщиков.

«Помните, как все возмущались, когда капитан сборной Канады не снял шлем во время исполнения гимна? И куда теперь пропал этот патриотизм? Поражение в финале, конечно, спортивный удар для команды, и мы просто обязаны поддержать наших ребят» — добавил Быков.

Сборная России уступила Канаде со счётом 3:4 в финале молодёжного чемпионата мира.

Ранее экс-хоккеист Андрей Назаров призвал не драматизировать в связи с поражением российских хоккеистов.