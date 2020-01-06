Назаров призвал не драматизировать в связи с поражением российских хоккеистов от Канады

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Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал поражение молодёжной национальной команды от сборной Канады в финале чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Назаров призвал не драматизировать в связи с поражением российских хоккеистов от Канады
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«Призываю не драматизировать ситуацию. Странно слышать, что 18-летние пацаны должны играть чуть ли не в первом большинстве клубов КХЛ. Такого не бывает, с каждого тренера спрашивают за результат, игроков нужно подводить постепенно, а не бросать под танки», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также поздравил россиян с серебряными медалями и подчеркнул, что все игроки бились на льду в прошедшем матче.

«Здесь речь не о доверии, а о здравом смысле. Не нужно накалять ситуацию. Если хотите углубиться, то давайте посчитаем, сколько катков в Канаде, а сколько в России», — сказал Назаров.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о будущем Валерия Брагина в молодёжной сборной России по хоккею.

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