Пашков высказался о будущем Брагина в молодёжной сборной России по хоккею

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал будущее главного тренера молодёжной сборной России по хоккею Валерия Брагина после поражения от Канады в финале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Я думаю, что многое будет зависеть от него самого. Если он чувствует, что не исчерпал себя в этой должности, то должен работать. Что касается результата, то он вполне удовлетворительный», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также отметил тот факт, что Брагину всегда приходится работать с разным составом, а также у него не так много времени для подготовки хоккеистов.

«Сложно добиться максимального успеха, а локальный успех и призовые места практически всегда есть. Брагин способен продолжить работу. Эта команда была очень хороша, одна из лучших, если не лучшая за последнее время», — добавил Пашков.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее хоккеист молодёжной сборной Канады назвал MVP финала чемпионата мира камеру TSN.