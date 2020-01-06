Пашков высказался о будущем Брагина в молодёжной сборной России по хоккею

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал будущее главного тренера молодёжной сборной России по хоккею Валерия Брагина после поражения от Канады в финале чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Пашков высказался о будущем Брагина в молодёжной сборной России по хоккею
  • РИА Новости

«Я думаю, что многое будет зависеть от него самого. Если он чувствует, что не исчерпал себя в этой должности, то должен работать. Что касается результата, то он вполне удовлетворительный», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также отметил тот факт, что Брагину всегда приходится работать с разным составом, а также у него не так много времени для подготовки хоккеистов. 

«Сложно добиться максимального успеха, а локальный успех и призовые места практически всегда есть. Брагин способен продолжить работу. Эта команда была очень хороша, одна из лучших, если не лучшая за последнее время», — добавил Пашков.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее хоккеист молодёжной сборной Канады назвал MVP финала чемпионата мира камеру TSN.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить