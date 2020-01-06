Хоккеист молодёжной сборной Канады назвал MVP финала чемпионата мира камеру TSN

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Нападающий молодёжной сборной Канады Джо Велено высказался об инциденте с камерой телекомпании TSN, в которую попала шайба во время финала чемпионата мира 2020 года с Россией.
Хоккеист молодёжной сборной Канады назвал MVP финала чемпионата мира камеру TSN
  • © SIMON HASTEGÃ& RD via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«На минуту испугался, когда шайба улетела за стекло, но затем увидел, что она что-то задела. Думал, что судьи не дадут удаление, но эта камера, наверное, MVP финала. Нам повезло, хоккейные боги нас вознаградили», — цитирует Велено «Чемпионат».

Он также отметил, что несколько раз по ходу игры канадских игроков удаляли тогда, когда этого не должны были делать. 

«В конечном итоге всё уравновешивается, боги сегодня были с нами», — сказал Велено.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на курьёзную ситуацию с трансляцией финала МЧМ по хоккею.

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