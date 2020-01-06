Хоккеист молодёжной сборной Канады назвал MVP финала чемпионата мира камеру TSN
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«На минуту испугался, когда шайба улетела за стекло, но затем увидел, что она что-то задела. Думал, что судьи не дадут удаление, но эта камера, наверное, MVP финала. Нам повезло, хоккейные боги нас вознаградили», — цитирует Велено «Чемпионат».
Он также отметил, что несколько раз по ходу игры канадских игроков удаляли тогда, когда этого не должны были делать.
«В конечном итоге всё уравновешивается, боги сегодня были с нами», — сказал Велено.
Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на курьёзную ситуацию с трансляцией финала МЧМ по хоккею.