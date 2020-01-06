В «Антальяспоре» подтвердили переход футболиста сборной России Кудряшова

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Главный тренер «Антальяспора» Тамер Туна подтвердил информацию о скором переходе в команду защитника сборной России Фёдора Кудряшова.
В «Антальяспоре» подтвердили переход футболиста сборной России Кудряшова
  • РИА Новости

«Мы договорились об условиях контракта с Кудряшовым. Скорее всего, соглашение будет подписано сегодня», — цитирует Туну TRT Spor

В декабре игрок покинул «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в Российской премьер-лиге и забил один мяч.

Кудряшов уже выступал в турецкой Суперлиге. В прошлом сезоне он играл за «Истанбул Башакшехир».

Ранее сообщалось, что Кудряшов перейдёт в турецкий клуб.

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