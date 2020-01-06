В «Антальяспоре» подтвердили переход футболиста сборной России Кудряшова
- РИА Новости
«Мы договорились об условиях контракта с Кудряшовым. Скорее всего, соглашение будет подписано сегодня», — цитирует Туну TRT Spor.
В декабре игрок покинул «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в Российской премьер-лиге и забил один мяч.
Кудряшов уже выступал в турецкой Суперлиге. В прошлом сезоне он играл за «Истанбул Башакшехир».
Ранее сообщалось, что Кудряшов перейдёт в турецкий клуб.