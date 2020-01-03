СМИ: Футболист сборной России Кудряшов перейдёт в турецкий клуб
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- РИА Новости
Как сообщает NTVSpor.net, Кудряшов договорился о контракте с клубом на 1,5 года.
В декабре игрок покинул «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в Российской премьер-лиге и забил один мяч.
Кудряшов уже выступал в турецкой Суперлиге. В прошлом сезоне он играл за «Истанбул Башакшехир».
Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о переходе футболиста Ильи Самошникова.