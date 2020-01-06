Экс-футболист «Эспаньола»: мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову

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Бывший полузащитник испанского «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов отреагировал на информацию о возможном переходе в команду нападающего московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
Экс-футболист «Эспаньола»: мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову
  • РИА Новости

По его словам, в декабре 2019 года он был приглашён на домашний матч своего бывшего клуба с ЦСКА в Лиге Европы. Тогда в «Эспаньоле» его спрашивали о нападающем «Спартака» Эсекьеле Понсе.

«Они уже тогда искали нового нападающего. Теперь в агентских кругах мне сообщили, что у «Эспаньола» есть интерес к Смолову, но всё упирается в деньги. Вопрос должен решиться в ближайшие день-два», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

В текущем сезоне Смолов провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач.

«Эспаньол» на данный момент располагается на последнем месте испанской Примеры.

Ранее сообщалось, что Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол».

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