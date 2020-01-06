Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»
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Об этом в Twitter сообщает испанский журналист Хавьер Дехаро.
«Смолов станет первым приобретением «Эспаньола» в зимнее трансферное окно», — написал Дехаро.
Кроме того, информацию о переходе форвард также опубликовало издание Diario La Grada.
В текущем сезоне Смолов провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач.
«Эспаньол» на данный момент располагается на последнем месте испанской Примеры.
Ранее Анатолий Мещеряков заявил, что тренер Юрий Сёмин продолжит работу с «Локомотивом».