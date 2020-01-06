Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»

Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.

Об этом в Twitter сообщает испанский журналист Хавьер Дехаро.

«Смолов станет первым приобретением «Эспаньола» в зимнее трансферное окно», — написал Дехаро.

Кроме того, информацию о переходе форвард также опубликовало издание Diario La Grada.

В текущем сезоне Смолов провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач.

«Эспаньол» на данный момент располагается на последнем месте испанской Примеры.

Ранее Анатолий Мещеряков заявил, что тренер Юрий Сёмин продолжит работу с «Локомотивом».