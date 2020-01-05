Мещеряков заявил, что Сёмин продолжит работу с «Локомотивом»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что наставник железнодорожников Юрий Сёмин продолжит тренировать коллектив.
Мещеряков заявил, что Сёмин продолжит работу с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Меня удивило настолько активное обсуждение позиций главного тренера «Локомотива» в праздничные дни. Видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича есть действующий контракт, уже через десять дней под руководством тренерского штаба начнётся первый сбор команды. Все понимают, что последние результаты клуба нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, которые были поставлены на первую часть сезона, не выполнены. Потому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить нынешнее положение дел», — цитирует Мещерякова ТАСС.

«Локомотив» одержал лишь одну победу в шести последних матчах РПЛ в 2019 календарном году и опустился на пятую строчку в турнирной таблице.

Ранее Сёмин заявил, что 2019 год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны.

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