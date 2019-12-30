Сёмин: 2019 год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны
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«Локомотив» стал серебряным призёром, выиграл Кубок страны, выиграл Суперкубок, собирались полные трибуны на нашем стадионе. Я считаю, что это очень удачно. Этот год запомнится нашим болельщикам с положительной стороны», — цитирует Сёмина РИА Новости.
После 19 туров Российской премьер-лиги железнодорожники занимают пятое место, набрав 34 очка.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется защитником «Ганновера-96».