Сёмин: 2019 год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что 2019 год запомнится болельщикам железнодорожников с положительной стороны.
Сёмин: 2019 год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны
  • © Yevgeny Philippov/Global Look Press

«Локомотив» стал серебряным призёром, выиграл Кубок страны, выиграл Суперкубок, собирались полные трибуны на нашем стадионе. Я считаю, что это очень удачно. Этот год запомнится нашим болельщикам с положительной стороны», — цитирует Сёмина РИА Новости.

После 19 туров Российской премьер-лиги железнодорожники занимают пятое место, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется защитником «Ганновера-96».

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