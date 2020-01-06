Фетисов оценил игру молодёжной сборной России по хоккею в финале МЧМ

Хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с НСН прокомментировал результаты игры российской молодёжной сборной по хоккею против соперников из Канады в финале МЧМ.

«Серебро в финале молодёжного чемпионата по хоккею успехом для России я бы не назвал. Но ребята выглядели достойно. Хоккейный формат Канада — Россия всегда интересен. Много лет на разных уровнях. Сейчас был хороший шанс выиграть. На льду характер у команды был. Ребята старались. Есть много игроков, которые могут быть очень хорошими кандидатами в национальную команду», — заявил он.

Вячеслав Фетисов добавил, что российской молодёжной сборной для будущих побед в хоккее нужно усилить психологическую подготовку и дисциплину.

Ранее хоккейный эксперт и комментатор Алексей Бадюков в беседе с Newinform прокомментировал проигрыш молодёжной сборной России команде Канады в финале МЧМ.