Бадюков оценил проигрыш молодёжной сборной России в финале МЧМ по хоккею

Хоккейный эксперт и комментатор Алексей Бадюков в беседе с Newinform прокомментировал проигрыш молодёжной сборной России команде Канады в финале МЧМ.

По мнению специалиста, молодёжная сборная России на чемпионате мира выступила очень хорошо и была достойна золотых медалей, однако в финале удача оказалась на стороне соперника.

«Это была лучшая команда за последние годы и по потенциалу, и по мастерству, и по игре. Всё было сделано для того, чтобы молодёжная российская сборная стала чемпионом: и сама команда подобралась, и то, как складывался весь турнир», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что победу канадцев можно назвать чудом.

5 января сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со счётом 3:4.