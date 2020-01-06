Бадюков оценил проигрыш молодёжной сборной России в финале МЧМ по хоккею
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По мнению специалиста, молодёжная сборная России на чемпионате мира выступила очень хорошо и была достойна золотых медалей, однако в финале удача оказалась на стороне соперника.
«Это была лучшая команда за последние годы и по потенциалу, и по мастерству, и по игре. Всё было сделано для того, чтобы молодёжная российская сборная стала чемпионом: и сама команда подобралась, и то, как складывался весь турнир», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что победу канадцев можно назвать чудом.
5 января сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со счётом 3:4.