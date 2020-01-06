Ковальчук подарил часы хоккеисту «Монреаля», отдавшему ему свой игровой номер
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Об этом сообщает журналистка Аманда Стейн в Twitter.
Напомним, что Кулак отдал россиянину 17-й номер, а сам теперь будет выступать под 77-м.
Двусторонний контракт Ковальчука с «Монреалем» рассчитан до конца сезона.
В декабре российский форвард расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал девять очков (3 + 6).
Ранее Кольвачук рассказал, когда надеется дебютировать за «Монреаль».