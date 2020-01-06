Ковальчук подарил часы хоккеисту «Монреаля», отдавшему ему свой игровой номер

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Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук сделал подарок для защитника команды Бретта Кулака, который отдал ему свой игровой номер.
Ковальчук подарил часы хоккеисту «Монреаля», отдавшему ему свой игровой номер
  • Reuters

Об этом сообщает журналистка Аманда Стейн в Twitter.

Напомним, что Кулак отдал россиянину 17-й номер, а сам теперь будет выступать под 77-м.

Двусторонний контракт Ковальчука с «Монреалем» рассчитан до конца сезона.

В декабре российский форвард расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал девять очков (3 + 6). 

Ранее Кольвачук рассказал, когда надеется дебютировать за «Монреаль».

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