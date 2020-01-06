Ковальчук подарил часы хоккеисту «Монреаля», отдавшему ему свой игровой номер

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук сделал подарок для защитника команды Бретта Кулака, который отдал ему свой игровой номер.

Об этом сообщает журналистка Аманда Стейн в Twitter.

Напомним, что Кулак отдал россиянину 17-й номер, а сам теперь будет выступать под 77-м.

Двусторонний контракт Ковальчука с «Монреалем» рассчитан до конца сезона.

В декабре российский форвард расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал девять очков (3 + 6).

Ранее Кольвачук рассказал, когда надеется дебютировать за «Монреаль».