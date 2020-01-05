Кольвачук рассказал, когда надеется дебютировать за «Монреаль»

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Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиэнс» российский форвард Илья Ковальчук надеется выйти на лёд в составе новой команды в ближайшее время.
Кольвачук рассказал, когда надеется дебютировать за «Монреаль»
  • Reuters

«Я немного устал, потому как только прилетел этим утром. Я не спал много, но чувствую себя хорошо. Познакомился с парнями и тренерским штабом. Такое чувство, что команда дружелюбная, это здорово. Хочу попасть в заявку на матч как можно быстрее, но всё зависит от тренера. Надеюсь, я буду на льду уже завтра», — приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Россиянин подписал контракт с «Монреалем» до конца текущего сезона.

Ранее Ковальчук рассказал, почему подписал контракт с «Монреалем».

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