ФХР опубликовала видео с лучшими моментами финала МЧМ-2020

Федерация хоккея России (ФХР) показала видеоролик с лучшими моментами финала молодёжного чемпионата мира 2020 года в Чехии между сборными России и Канады.

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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ФХР. «Это был не матч, это была битва!» — говорится в прикреплённом сообщении. Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4. Ранее главный тренер молодёжной сборной России Брагин выразил уверенность, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы. 💥 Это был не матч, это была битва! Собрали моменты вчерашнего финала МЧМ.

⠀#снамироссияpic.twitter.com/6OVHKfXUVX — Хоккей России (@russiahockey) January 6, 2020