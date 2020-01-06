ФХР опубликовала видео с лучшими моментами финала МЧМ-2020
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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ФХР.
«Это был не матч, это была битва!» — говорится в прикреплённом сообщении.
Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России Брагин выразил уверенность, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы.
💥 Это был не матч, это была битва! Собрали моменты вчерашнего финала МЧМ.— Хоккей России (@russiahockey) January 6, 2020
⠀#снамироссияpic.twitter.com/6OVHKfXUVX