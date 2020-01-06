ФХР опубликовала видео с лучшими моментами финала МЧМ-2020

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Федерация хоккея России (ФХР) показала видеоролик с лучшими моментами финала молодёжного чемпионата мира 2020 года в Чехии между сборными России и Канады.
ФХР опубликовала видео с лучшими моментами финала МЧМ-2020
  • ©fhr.ru

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ФХР.

«Это был не матч, это была битва!» — говорится в прикреплённом сообщении.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Брагин выразил уверенность, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы.

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