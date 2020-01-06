«Нэшвилл» по буллитам проиграл «Анахайму» в НХЛ, Тренин отметился голевой передачей
- Reuters
Основное время встречи, прошедшей в Анахайме, завершилось со счётом 4:4.
В составе хозяев дубль оформил Адам Хенрик и по разу отличились Кэм Фаулер и Даниэль Спронг. «Предаторз» ответил двумя голами Крэйга Смита, а также шайбами Остина Уотсона и Рокко Гримальди.
Победу «Дакс» в серии буллитов принёс Райан Гецлаф.
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился результативной передачей.
Ранее гол Евгения Дадонова помог «Флорида Пантерз» взять верх над «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.