«Нэшвилл» по буллитам проиграл «Анахайму» в НХЛ, Тренин отметился голевой передачей

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«Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нэшвилл» по буллитам проиграл «Анахайму» в НХЛ, Тренин отметился голевой передачей
  • Reuters

Основное время встречи, прошедшей в Анахайме, завершилось со счётом 4:4.

В составе хозяев дубль оформил Адам Хенрик и по разу отличились Кэм Фаулер и Даниэль Спронг. «Предаторз» ответил двумя голами Крэйга Смита, а также шайбами Остина Уотсона и Рокко Гримальди.

Победу «Дакс» в серии буллитов принёс Райан Гецлаф.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился результативной передачей.

Ранее гол Евгения Дадонова помог «Флорида Пантерз» взять верх над «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.

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