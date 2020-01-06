Некоторые российские болельщики запутались, кто выиграл в финале МЧМ-2020

Некоторые российские болельщики подумали, что национальная хоккейная команда одержала победу над Канадой в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года в Чехии.

Об этом многие зрители сообщили в социальных сетях.

Дело в том, что финальный матч транслировался по Первому каналу, в то время как «Матч ТВ» показал решающую игру МЧМ-2011, в которой Россия обыграла Канаду со счётом 5:3.

«Поздравляю нашу сборную. 5:3. Как всегда на высоте. Канадцы должны знать своё место», — написал один из пользователей в Twitter.

Напомним, что футболист Дмитрий Тарасов также поздравил команду в соцсетях, но потом пояснил, что опубликовал пост, так как проиграл в настольную игру Alias, и, согласно условиям, ему требовалось выложить старую игру России с Канадой в сториз в Instagram и поздравить с победой.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о поражении национальной команды.