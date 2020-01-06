Быков о поражении сборной России: ошибки неизбежны, когда эмоции перехлёстывают
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«Финал был очень хорошего качества, но, к сожалению, ребятам не удалось повторить успех предыдущего матча с канадцами, когда мы победили со счетом 6:0», — цитирует специалиста ТАСС.
Он также отметил, что ему не очень хочется критиковать сборную, так как каждый игрок старался в минувшем матче. По его мнению, большую роль в поражении сыграла эмоциональная составляющая.
«Когда эмоции перехлёстывают, то ошибки неизбежны, кто больше использует промахи соперника, эмоциональные всплески, тот и побеждает. Нельзя сказать, что россияне расслабились при счете 3:1, нет, но это психологический момент, когда реваншистские настроения поднимают определенный дух у соперника, изыскивается дополнительный резерв сил», — заявил Быков.
Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.
Ранее глава ФХР Владислав Третьяк поздравил сборную России по хоккею с серебром МЧМ-2020.