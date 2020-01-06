Быков о поражении сборной России: ошибки неизбежны, когда эмоции перехлёстывают

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о поражении национальной команды от Канады в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Быков о поражении сборной России: ошибки неизбежны, когда эмоции перехлёстывают
  • globallookpress.com

«Финал был очень хорошего качества, но, к сожалению, ребятам не удалось повторить успех предыдущего матча с канадцами, когда мы победили со счетом 6:0», — цитирует специалиста ТАСС.

Он также отметил, что ему не очень хочется критиковать сборную, так как каждый игрок старался в минувшем матче. По его мнению, большую роль в поражении сыграла эмоциональная составляющая.

«Когда эмоции перехлёстывают, то ошибки неизбежны, кто больше использует промахи соперника, эмоциональные всплески, тот и побеждает. Нельзя сказать, что россияне расслабились при счете 3:1, нет, но это психологический момент, когда реваншистские настроения поднимают определенный дух у соперника, изыскивается дополнительный резерв сил», — заявил Быков.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк поздравил сборную России по хоккею с серебром МЧМ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить