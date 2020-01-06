Быков о поражении сборной России: ошибки неизбежны, когда эмоции перехлёстывают

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о поражении национальной команды от Канады в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Финал был очень хорошего качества, но, к сожалению, ребятам не удалось повторить успех предыдущего матча с канадцами, когда мы победили со счетом 6:0», — цитирует специалиста ТАСС.

Он также отметил, что ему не очень хочется критиковать сборную, так как каждый игрок старался в минувшем матче. По его мнению, большую роль в поражении сыграла эмоциональная составляющая.

«Когда эмоции перехлёстывают, то ошибки неизбежны, кто больше использует промахи соперника, эмоциональные всплески, тот и побеждает. Нельзя сказать, что россияне расслабились при счете 3:1, нет, но это психологический момент, когда реваншистские настроения поднимают определенный дух у соперника, изыскивается дополнительный резерв сил», — заявил Быков.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк поздравил сборную России по хоккею с серебром МЧМ-2020.