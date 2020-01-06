Самым ценным игроком МЧМ 2020 года предложили объявить камеру TSN

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После финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Twitter были зарегистрированы несколько аккаунтов камеры канадской телекомпании TSN.
Самым ценным игроком МЧМ 2020 года предложили объявить камеру TSN
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В конце третьего периода в неё попала шайба, выброшенная канадским хоккеистом из своей зоны. Арбитры не стали наказывать сборную Канады за это удалением на две минуты, хотя россияне требовали для соперников такую штрафную санкцию.

Теперь болельщики активно шутят в аккаунте TSN Camera, предлагая объявить камеру MVP всего чемпионата. «Камера» в ответных комментариях соглашается с подобной постановкой вопроса.

Ранее тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов сказал, что игроки в составе ещё неопытные и сырые.

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