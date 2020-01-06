Уткин о финале МЧМ: канадцы — настоящие мужики

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Надо отдать должное. Канадцы настоящие мужики. Проигрывали весь матч, ложились под шайбу... Грустно, но — поаплодируем», — написал Уткин в своём Twitter.

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Канадцы сумели реализовать два большинства из восьми, тогда как подопечные Валерия Брагина — только одно из шести. При этом по количеству бросков и выигранных вбрасываний российские хоккеисты превзошли своих оппонентов — 30:38 и 28:32 соответственно.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений.