Уткин о финале МЧМ: канадцы — настоящие мужики

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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Уткин о финале МЧМ: канадцы — настоящие мужики
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«Надо отдать должное. Канадцы настоящие мужики. Проигрывали весь матч, ложились под шайбу... Грустно, но — поаплодируем», — написал Уткин в своём Twitter.

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Канадцы сумели реализовать два большинства из восьми, тогда как подопечные Валерия Брагина — только одно из шести. При этом по количеству бросков и выигранных вбрасываний российские хоккеисты превзошли своих оппонентов — 30:38 и 28:32 соответственно.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений.

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