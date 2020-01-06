Колобков заявил, что хоккеисты сборной России показали хорошую игру в финале МЧМ

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал завоевание сборной России серебряной награды чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Колобков заявил, что хоккеисты сборной России показали хорошую игру в финале МЧМ
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«Спасибо командам за яркий и увлекательный финал. Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру. Думаю, ребята нашей молодёжной сборной по хоккею внесут свой вклад в развитие и продвижение хоккея», — заявил Колобков.

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Канадцы сумели реализовать два большинства из восьми, тогда как подопечные Валерия Брагина — только одно из шести. При этом по количеству бросков и выигранных вбрасываний российские хоккеисты превзошли своих оппонентов: 30:38 и 28:32 соответственно.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений.

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