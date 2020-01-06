Колобков заявил, что хоккеисты сборной России показали хорошую игру в финале МЧМ

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал завоевание сборной России серебряной награды чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Спасибо командам за яркий и увлекательный финал. Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру. Думаю, ребята нашей молодёжной сборной по хоккею внесут свой вклад в развитие и продвижение хоккея», — заявил Колобков.

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Канадцы сумели реализовать два большинства из восьми, тогда как подопечные Валерия Брагина — только одно из шести. При этом по количеству бросков и выигранных вбрасываний российские хоккеисты превзошли своих оппонентов: 30:38 и 28:32 соответственно.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений.