Кожевников о финале МЧМ: сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России он национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Это всё нервы, эмоции. Сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей». Как можно было не дать удаление канадцам в концовке игры за выброс шайбы? У России в любом случае была хорошая команда на этом чемпионате мира. Могли стать чемпионами мира, но не получилось», — приводит слова Каменского «Чемпионат».

Встречу, которая завершилась со счётом 4:3 в пользу сборной Канады судила финская бригада арбитров не давшая удаление Эйдану Дудасу за выброс шайбы за пределы площадки. В том эпизоде игровой снаряд перелетел выше стекла, но ударившись о камеру вернулся на лёд.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений.