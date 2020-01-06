Кожевников о финале МЧМ: сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России он национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Кожевников о финале МЧМ: сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей»
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«Это всё нервы, эмоции. Сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей». Как можно было не дать удаление канадцам в концовке игры за выброс шайбы? У России в любом случае была хорошая команда на этом чемпионате мира. Могли стать чемпионами мира, но не получилось», — приводит слова Каменского «Чемпионат».

Встречу, которая завершилась со счётом 4:3 в пользу сборной Канады судила финская бригада арбитров не давшая удаление Эйдану Дудасу за выброс шайбы за пределы площадки. В том эпизоде игровой снаряд перелетел выше стекла, но ударившись о камеру вернулся на лёд.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений.

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