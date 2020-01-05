Российский хоккеист Александров набрал очки во всех семи матчах МЧМ по хоккею

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров набрал очки в каждом из семи матчей чемпионата мира 2020 года в Чехии.

В финале молодёжного чемпионата мира с командой Канады Никита Александров записал на свой счёт заброшенную шайбу на десятой минуте второго периода.

До настоящего момента в активе Александрова значилось шесть результативных передач и одна заброшенная шайба. В каждой из предыдущих встреч Никита набирал как минимум по одному очку и лишь в матче группового этапа с Канадой отметился двумя баллами (гол + передача).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее сообщалось, что сборная России открыла счёт в матче с Канадой в финале молодёжного первенства планеты в Чехии.