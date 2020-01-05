Российский хоккеист Александров набрал очки во всех семи матчах МЧМ по хоккею

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров набрал очки в каждом из семи матчей чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Российский хоккеист Александров набрал очки во всех семи матчах МЧМ по хоккею

    В финале молодёжного чемпионата мира с командой Канады Никита Александров записал на свой счёт заброшенную шайбу на десятой минуте второго периода.

    До настоящего момента в активе Александрова значилось шесть результативных передач и одна заброшенная шайба. В каждой из предыдущих встреч Никита набирал как минимум по одному очку и лишь в матче группового этапа с Канадой отметился двумя баллами (гол + передача).

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

    Ранее сообщалось, что сборная России открыла счёт в матче с Канадой в финале молодёжного первенства планеты в Чехии.

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