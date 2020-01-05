Сборная Швеции обыграла Финляндию и завоевала бронзу на МЧМ по хоккею
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Встреча завершилась со счётом 3:2.
Победу сборной Швеции принесли шайбы Расмуса Сандина, Самуэля Фагемо и Линуса Эберга.
Финляндия ответила голами Патрика Пуйстолы и Матиаса Маччелли.
Таким образом, шведская команда в седьмой раз в своей истории завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира.
RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года, в котором встретятся сборные России и Канады, начиная с 20:30 по московскому времени.