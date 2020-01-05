Сборная Швеции обыграла Финляндию и завоевала бронзу на МЧМ по хоккею

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Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Сборная Швеции обыграла Финляндию и завоевала бронзу на МЧМ по хоккею
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Встреча завершилась со счётом 3:2.

Победу сборной Швеции принесли шайбы Расмуса Сандина, Самуэля Фагемо и Линуса Эберга.

Финляндия ответила голами Патрика Пуйстолы и Матиаса Маччелли.

Таким образом, шведская команда в седьмой раз в своей истории завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года, в котором встретятся сборные России и Канады, начиная с 20:30 по московскому времени.

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