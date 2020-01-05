Корнилов считает, что сборной России важно сдержать стартовый натиск канадцев в финале МЧМ

Хоккейный комментатор Кирилл Корнилов поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира, в котором сборная России будет противостоять команде Канады.

«Я ожидаю, что канадцы начнут встречу примерно так же, как против финнов. Такого стартового штурма я не видел от них давно. Наверное, ключевой момент для России — постараться сдержать этот стартовый натиск. Нужно сделать всё, чтобы не пропустить, измотать канадцев, а затем уже выравнивать игру. Если канадцы побегут, то соревноваться с ними в скорости будет невероятно сложно. Свежесть может сыграть роль. Плюс не надо забывать про эмоции. Повторюсь, канадцы выйдут невероятно мотивированными, будет непросто. После поражения от нас они завелись, и никто из соперников не смог им ничего противопоставить», — цитирует Корнилова Sport24.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Зюзин заявил, что российская команда заждалась золотых медалей.