Корнилов считает, что сборной России важно сдержать стартовый натиск канадцев в финале МЧМ

Короткая ссылка
Хоккейный комментатор Кирилл Корнилов поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира, в котором сборная России будет противостоять команде Канады.
Корнилов считает, что сборной России важно сдержать стартовый натиск канадцев в финале МЧМ
  • © fhr.ru

«Я ожидаю, что канадцы начнут встречу примерно так же, как против финнов. Такого стартового штурма я не видел от них давно. Наверное, ключевой момент для России — постараться сдержать этот стартовый натиск. Нужно сделать всё, чтобы не пропустить, измотать канадцев, а затем уже выравнивать игру. Если канадцы побегут, то соревноваться с ними в скорости будет невероятно сложно. Свежесть может сыграть роль. Плюс не надо забывать про эмоции. Повторюсь, канадцы выйдут невероятно мотивированными, будет непросто. После поражения от нас они завелись, и никто из соперников не смог им ничего противопоставить», — цитирует Корнилова Sport24.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Зюзин заявил, что российская команда заждалась золотых медалей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить