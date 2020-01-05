Зюзин: российская команда заждалась золотых медалей

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин считает, что сборной России по силам одержать победу над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Чехии.

«Сборная Канады хорошо себя проявила с финнами, но крупный счёт особо ничего не значит. Я отдаю предпочтение сборной России. Думаю, российская команда заждалась золотых медалей. Этот финал для ребят — исторический шанс. Российские хоккеисты больше, чем кто-либо, понимают, что надо брать трофей в этой игре», — цитирует Зюзина Sport24.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Фазель пообещал, что на следующем МЧМ группы будут ровнее.