Зюзин: российская команда заждалась золотых медалей

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин считает, что сборной России по силам одержать победу над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Зюзин: российская команда заждалась золотых медалей
  • ©fhr.ru

«Сборная Канады хорошо себя проявила с финнами, но крупный счёт особо ничего не значит. Я отдаю предпочтение сборной России. Думаю, российская команда заждалась золотых медалей. Этот финал для ребят — исторический шанс. Российские хоккеисты больше, чем кто-либо, понимают, что надо брать трофей в этой игре», — цитирует Зюзина Sport24.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Фазель пообещал, что на следующем МЧМ группы будут ровнее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить