Фазель: на следующем МЧМ группы будут ровнее

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что его организация может пересмотреть принцип формирования групп на следующем молодёжном чемпионате мира.
Фазель: на следующем МЧМ группы будут ровнее
  • РИА Новости

«Я согласен с тем, что группы на этом турнире получились не очень ровными. Возможно, мы изменим принцип их формирования, введя рейтинг молодёжных сборных на основе выступлений за несколько лет. Но это решать комитету IIHF по соревнованиям. С другой стороны, это уникальная ситуация, которая случилась из-за того, что Швейцария заняла в прошлом году четвёртое место. Уже через год группы будут более ровными», — цитирует Фазеля ТАСС.

В молодёжном чемпионате мира 2020 в группу B попали Россия, Канада, США, Чехия и Германия, а в группу А — Швеция, Финляндия, Швейцария, Словакия и Казахстан.

Ранее Фазель заявил, что IAАF получила информацию от WADA, что МЧМ-2023 пройдёт в России.

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