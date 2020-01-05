Каменский считает, что сборной России в финале МЧМ нужно играть в быстрый хоккей

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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.
Каменский считает, что сборной России в финале МЧМ нужно играть в быстрый хоккей
  • РИА Новости

«У нас хорошая взаимозаменяемость: если где-то буксует оборона, то нападающие помогают. Сейчас командная игра — залог успеха. Канадцы не умеют осторожничать. Сборной России нужно перехватить инициативу, взять игру в свои руки, начинать действовать первым номером и стараться контролировать игру. Если команда будет больше играть с шайбой и покажет быстрый хоккей, то Канаде будет тяжело», — цитирует Каменского РБК.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Ларионов назвал финал Россия — Канада огромным праздником для мирового хоккея.

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