Каменский считает, что сборной России в финале МЧМ нужно играть в быстрый хоккей

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«У нас хорошая взаимозаменяемость: если где-то буксует оборона, то нападающие помогают. Сейчас командная игра — залог успеха. Канадцы не умеют осторожничать. Сборной России нужно перехватить инициативу, взять игру в свои руки, начинать действовать первым номером и стараться контролировать игру. Если команда будет больше играть с шайбой и покажет быстрый хоккей, то Канаде будет тяжело», — цитирует Каменского РБК.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Ларионов назвал финал Россия — Канада огромным праздником для мирового хоккея.