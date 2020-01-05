Каменский считает, что сборной России в финале МЧМ нужно играть в быстрый хоккей
- РИА Новости
«У нас хорошая взаимозаменяемость: если где-то буксует оборона, то нападающие помогают. Сейчас командная игра — залог успеха. Канадцы не умеют осторожничать. Сборной России нужно перехватить инициативу, взять игру в свои руки, начинать действовать первым номером и стараться контролировать игру. Если команда будет больше играть с шайбой и покажет быстрый хоккей, то Канаде будет тяжело», — цитирует Каменского РБК.
RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.
Ранее Ларионов назвал финал Россия — Канада огромным праздником для мирового хоккея.