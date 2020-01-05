Ларионов: финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея

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Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
Ларионов: финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея
  • РИА Новости

«Финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея. Наши парни к этому готовы. Каждый игрок нашей команды сегодня должен провести лучший матч в своей жизни. Каждому надо отдать часть себя, выложить всё, что есть. Понятно, что все устали, но молодёжь умеет восстанавливаться, надо выдавить из себя всю энергию», — цитирует Ларионова Sport24.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Соколов назвал финал МЧМ самым важным матчем в жизни.

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